Momentan diskutiert die Politik in den westlichen Ländern, wie sie auf die Supermachtallüren Chinas am besten reagieren sollte. Doch langfristig gesehen sind ganz andere Länder auf einem Kurs enormen Wachstums – zumindest, wenn man die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung heranzieht. Die obige Grafik zeigt die Rangliste der zehn bevölkerungsreichsten Länder der Welt – aktuell und wie sie wohl in achtzig Jahren aussehen wird. Indien wird Nummer eins sein, aber an Bevölkerung schon verloren haben. Nigeria wird seine Bevölkerung fast vervierfacht haben, China überholen und auf den zweiten Rang vorrücken.