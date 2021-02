Am Donnerstag veröffentlicht die Europäische Kommission ihre Umfrage zum Konsumentenvertrauen in der Eurozone und der Europäischen Union. Normalerweise gehört sie nicht zu den am meisten beachteten Konjunkturindikatoren. Diesmal ist das anders. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, denn daran lässt sich abschätzen, wie sehr die coronabedingten Lockdowns in den einzelnen Ländern zu einem wirtschaftlichen Problem werden können.

Bisher galt die Aufmerksamkeit an den Märkten vor allem dem Industriesektor. Er scheint die Coronamassnahmen besser als befürchtet wegzustecken. So haben die Einkaufsmanagerindizes für europäische Industrieunternehmen im Januar und Februar kräftig angezogen. Abgesehen von Teilen der Dienstleistungssektors, die von der Schliessung von Läden und Reiseeinschränkungen direkt betroffen sind, hält sich die Angebotsseite insgesamt wacker. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an