Sie sind im Begriff, einen Jubiläumsartikel zu lesen. Bereits zum zweitausendsten Mal wählt die FuW-Redaktion für Sie einen Chart des Tages aus und erläutert das Dargestellte. Die erste Folge wurde am 8. Februar 2013 publiziert, worin der Kollege die hohe Bewertung der Aktienmärkte thematisierte.

Sein Beitrag schloss mit den Worten: Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wie wahr. 2013 würde sich als Jahr des Taper Tantrum herausstellen. Die US-Notenbank stellte im Mai desselben Jahres in Aussicht, ihre Anleihenkäufe zu reduzieren. Die Märkte reagierten panisch. Die Zinsen schnellten in die Höhe, die Aktien korrigierten. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an