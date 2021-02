Dagegen können selbst die steigenden Zinsen der Treasuries nichts ausrichten: Die Verhältnisse an den amerikanischen Finanzmärkte sind so locker wie noch nie. Der von der Grossbank Goldman Sachs seit 1990 publizierte Indikator sinkt seit den Turbulenzen von vergangenem Frühling kontinuierlich und hat jüngst Niveaus erreicht, die zuvor noch nie gesehen wurden (dunkle Kurve).

Die Gründe sind die lockere Geldpolitik der US-Notenbank – der Leitzins befindet sich nahe der Nulllinie, und das Federal Reserve kauft ohne Ende in Sicht pro Monat Wertpapiere in der Höhe von 120 Mrd. $ – sowie die fiskalpolitischen Unterstützungsmassnahmen. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis in Washington ein weiteres Rettungspaket in Billionenhöhe verabschiedet wird.