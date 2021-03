Steigende US-Renditen sind Gift für die Attraktivität von Finanzanlagen in Schwellenländern. Das macht sich in den Kapitalflüssen in diese Länder bemerkbar. Seit dem zeitweiligen Höhepunkt in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres nimmt das Interesse an Obligationen und Aktien der Emerging Markets (EM, Schwellenländer) doch recht deutlich ab. Im Februar sind insgesamt noch 31,2 Mrd. $ an Geldern aus dem Ausland zugeflossen.

Seit sich die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr vor allen anderen Ländern aufgerappelt hatte und stattliche Wachstumsraten lieferte, waren die Anleihen der Volksrepublik aufgrund der höheren Verzinsung sehr begehrt (graue Balken). Generell wurden die Schuldscheine der Schwellenländer auch unter Ausklammerung des chinesischen Marktes stark nachgefragt (blaue Balken). Auch Aktienanlagen konnten teilweise stattliche Kapitalzuflüsse verzeichnen (gelbe und rote Balken). Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an