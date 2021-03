Diese Woche wird das Abgeordnetenhaus in den USA das 1,9 Bio. $ schwere Konjunkturpaket der Biden-Regierung behandeln, nachdem es vom Senat am Samstag bereits abgesegnet worden ist. Kommendes Wochenende sollte es dann in Kraft treten.

Der American Rescue Plan, wie das Gesetzespaket heisst, sieht umfangreiche Direktzahlungen und Steuererleichterungen vor. Sie kommen vor allem den schwächsten Bevölkerungsschichten zugute. Das Tax Policy Center, ein in Washington basiertes Institut, das zur renommierten Denkfabrik Brookings Institution gehört, berechnet, dass das Nachsteuereinkommen der Haushalte mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen bis 25’500 $ dieses Jahr um 20% höher ausfallen wird. Es handelt sich um das niedrigste Einkommensfünftel der US-Bevölkerung (vgl. Chart). Betroffen sind 44 Mio. Haushalte. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an