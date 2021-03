Die Analysten der Bank of America pflegen eine Vielzahl von Modellen, um die Attraktivität von Währungen abzuschätzen. Das Forte-Modell basiert auf vier Kriterien, die in die Berechnung einfliessen, und es mündet in einer Rangfolge der G-10-Währungen in der aktuellen Marktphase. Der Franken bildet derzeit das Schlusslicht. Der australische Dollar ist nur minimal attraktiver.

Aufgrund des extrem tiefen Zinsniveaus bleibt der Franken eine Finanzierungswährung, die dann andernorts investiert wird. Wegen seiner konservativen Ausrichtung sei der Schweizer Aktienmarkt in der aktuellen Marktphase weniger attraktiv als beispielsweise ein Engagement in US-Valoren. Die Rotation von Momentum- zu Value-Aktien tut der heimischen Währung nicht gut.