Am Mittwoch zeigte sich die Spitze des Eisbergs in Boulder, Colorado. Ein 21-jähriger Mann tötete zehn Personen mit einer Schusswaffe. Die Woche davor tauchte sie in Atlanta auf. Ein 21-jähriger Mann brachte in Georgia acht Menschen mit einer Schusswaffe um. Achtzehn Opfer in weniger als einer Woche.

In den USA waren die zwei Amokläufe das Thema Nummer eins. Selbst in Washington. Demokraten forderten eine Verschärfung des Waffengesetzes, während Republikaner auf das durch die Verfassung geschützte Recht des Waffentragens pochten. Eine Verschärfung dürfte aber auch diesmal illusorisch sein. Welche Konsequenzen das hat, zeigt Boulder. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an