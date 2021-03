Die amerikanische Börse gilt als einer der teuersten Aktienmärkte. So bewegt sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Leitindex S&P 500 auf einem Niveau, das seit der Dotcom-Blase nicht mehr beobachtet wurde. Anhand der geschätzten Gewinne für das nächste Jahr notiert das KGV über 22. Vor der Coronapandemie lag es unter 18. Und 2012 sank es zeitweise auf 10.

Doch ob Aktienanlagen teuer sind oder nicht, ist eine Frage der Perspektive. Es hängt davon ab, welche Messgrösse man verwendet. Die obige Grafik zeigt die Kennzahl PEG (Price-Earnings Ratio to Growth), die das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum stellt. Da das einfache KGV nicht abbildet, was die Anleger in Zukunft von den Firmen erwarten, könnte es bei einem relativ hohen geschätzten Gewinnwachstum einen falschen Eindruck erwecken.

Als Variable für das Gewinnwachstum verwendet Yardeni Research den geschätzten Zuwachs des Erlöses von S&P-500-Unternehmen in den nächsten fünf Jahren. Gemäss der so berechneten PEG-Kennzahl ist der S&P 500 mit 1,3 bewertet – ein absolut durchschnittlicher Wert, der in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich überschritten wurde.

Besonders die grosse Unsicherheit um die Coronapandemie hatte sich in der PEG Ratio deutlich niedergeschlagen. So wurden die Analystenschätzungen der künftigen Gewinne im Laufe des vergangenen Jahres nach unten angepasst, während die Kurse schon wieder zu steigen begannen. Nun ist es für Anleger interessant, ob sich die Erwartungen halten – und die PEG damit Potenzial für steigende Kurse anzeigt.

(Quelle der Grafik: Yardeni Research)