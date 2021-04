Im transatlantischen Vergleich hinkt der europäische Aktienmarkt seinem amerikanischen Pendant noch immer hinterher. Während etwa der US-Leitindex S&P 500 ein Allzeithoch nach dem anderen markiert, notiert der MSCI Europe weiterhin unter dem Niveau, auf dem er sich vor der Finanzkrise 2008/09 bewegt hatte.

Die enttäuschende Entwicklung der hiesigen Börsen ist zu einem gewissen Grad der sektoriellen Zusammensetzung zuzuschreiben. Während an Wallstreet Tech-Giganten wie Apple und Co. mit ihren Kursavancen den Gesamtmarkt beflügeln, wirkten auf dem europäischen Kontinent bislang sowohl die zahlreichen Unternehmen der «Old Economy» wie auch der krisengeplagte Finanzsektor als Bremsklotz.