Heute entscheidet der Bundesrat über eine Lockerung der Coronamassnahmen. Angesichts der epidemiologischen Lage ist keine grosse Öffnung zu erwarten. Kleine Schritte sind jedoch möglich. So haben sich die Kantone und der Städteverband hinter die Forderung der Gastrobranche gestellt, dass draussen wieder Gäste bedient werden können.

Die Kantone müssen die Härtefallgesuche abwickeln und sehen so direkt, wie stark die Gastronomie von den Schutzmassnahmen betroffen ist: 9276 Restaurants, Cateringunternehmen, Cafés und Bars haben zusammen A-fonds-perdu-Beiträge (Hilfen ohne Rückzahlungspflicht) in Höhe von 667 Mio. Fr. erhalten.