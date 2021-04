In vielen Belangen schlägt die Volksrepublik China alle anderen Länder der Welt, insbesondere ist sie die bevölkerungsreichste Nation – noch. Denn Indien ist dem Reich der Mitte auf den Fersen. Beide Länder zählen etwa 1,4 Mrd. Menschen. Demografen beklagen, dass es bei beiden Nationen schier unmöglich ist, die genaue Bevölkerungszahl zu ermitteln.

Eigentlich sollte der Bevölkerungsrückgang in China erst ab dem Jahr 2030 einsetzen. Doch die «Financial Times» hat gestern berichtet, dass die Zahl der Chinesen vermutlich bereits abnimmt, zum ersten Mal seit fünf Jahrzehnten. Eigentlich hätten die Ergebnisse der letzten Volkszählung in China bereits zu Beginn des Monats veröffentlicht werden sollen. Die Zählung findet nur alle zehn Jahre statt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an