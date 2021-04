Noch ist es nicht so weit. Das Federal Reserve hat am Mittwoch bekannt gegeben, an der äusserst lockeren Geldpolitik festzuhalten. Obwohl sich die amerikanische Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung befindet und die Inflationsrate in den nächsten Monaten weiter anziehen wird, sieht die US-Notenbank keinen Handlungsbedarf.

Kritiker sehen darin eine enorme Gefahr. Sie fürchten, dass das Fed zu spät reagiert und die Inflationsrate ausser Kontrolle geraten wird. Nur eine radikale Straffung könne dann die Preissteigerungen unter Kontrolle bringen. Das würde aber zu einem Einbruch an den Finanzmärkten und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung führen.