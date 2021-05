Das riesige Fiskalpaket, das von der Regierung Biden geschnürt wurde, kommt in der Realwirtschaft an. Die US-Amerikaner sind daran, ihrer aufgestauten Konsumfreude freien Lauf zu lassen. Dies wird durch die Verkaufszahlen von Autos und Kleinlastern eindrücklich belegt. Im April wurden so viele Fahrzeuge verkauft wie in den letzten sechzehn Jahren nicht mehr.

Die zunehmende Mobilität der fast durchgeimpften US-Bevölkerung und das warme Wetter haben die Verkäufe auf 18,5 Mio. Fahrzeuge hochschnellen lassen und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Autoverkäufe werden von Prognostikern als verlässliches Barometer für die konjunkturelle Zuversicht der Konsumenten geschätzt. Denn nur wer nicht um seinen Job bangt und das nötige Budget hat, beziehungsweise einen günstigen Kredit bekommt, wird sich zum Autokauf entscheiden – zumindest in den meisten Fällen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an