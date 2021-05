Wieder einmal steht Schottland vor einer wegweisenden Abstimmung. Zwar geht es am heutigen Donnerstagabend (noch) nicht zum zweiten Mal um die Abspaltung vom Vereinigten Königreich. Die Parlamentswahlen werden jedoch entscheidend sein, ob die Unabhängigkeitsbewegung neuen Auftrieb erhält.

Morgan Stanley hat aus diesem Grund analysiert, was ein Alleingang Schottlands wirtschaftlich bedeuten würde. Allein anhand der heutigen Wirtschaftsleistung würde sich Schottland unter den kleineren entwickelten Volkswirtschaften weit hinten einreihen, wie der heutige Chart des Tages zeigt (hellblaue Säule). Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung entspräche ungefähr der von Belgien oder Finnland. Andere Länder wie Irland, Norwegen oder Schweden stehen jedoch deutlich besser da. Gleichzeitig würde man in der internationalen Gemeinschaft die wichtige Stellung verlieren, die man als Teil des Vereinigten Königreichs hatte.