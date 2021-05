Zu Jahresbeginn sorgte der Bondmarkt für Unruhe. Im ersten Quartal stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen von 0,92 auf 1,75%. Positive Wirtschaftsdaten gaben den langfristigen Zinsen Auftrieb. Seither ist es aber ruhig geworden. Trotz eines Anstiegs der Inflationsrate bewegte sich die Rendite der zehnjährigen Papiere tendenziell seitwärts und sank zuletzt gar leicht auf 1,61%.

Der Grund für die Entwicklung der US-Zinsen ist laut den Analysten von BCA Research weniger die Veränderung des Preisniveaus, sondern der Trend einer Vielzahl von Konjunkturindikatoren.

Gemessen am Economic Surprise Index, der angibt, wie stark die Konjunkturdaten von den Erwartungen der Auguren abweichen, näherten sich die publizierten Indikatoren zuletzt wieder den Erwartungen. Die positiven Überraschungen wurden seltener. Laut BCA Research geht ein neutraler Economic Surprise Index meist Hand in Hand mit einer Treasury-Rendite, die seitwärts tendiert.