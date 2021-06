Die Kurse von Aktien und Staatsanleihen haben sich in den vergangenen Monaten in die gleiche Richtung bewegt. Das zeigt die obige Grafik mit der rollierenden Dreimonatskorrelation des US-Leitindex S&P 500 mit Staatsanleihen (Treasuries). Sie ist nun so hoch wie zuletzt im Jahr 2007.

Wenn es nun zu einem Ausverkauf bei Aktien und anderen riskanten Anlagen käme, würden Anleihen wohl wenig Schutz bieten – die Diversifikation durch eine Mischung der zwei Anlageklassen fiele weg. Die Investoren sind auf beiden Seiten den Gefahren höherer Zinsen ausgesetzt. So hat sich die Duration – ein Mass der Zinsabhängigkeit – der Bondportfolios in den vergangenen zehn Jahren von 6,5 auf 8,5 erhöht. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an