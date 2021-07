Den Briten gehen langsam, aber sicher die Trinkstätten aus. Basierend auf vorläufigen Zahlen hat das Office for National Statistics (ONS) jüngst gemeldet, dass im Coronajahr 2020 die Zahl der traditionellen Pubs erneut um rund 2000 gesunken ist. Die Balken in der Grafik zeigen die noch verbleibenden Pubs, die schwarze Linie markiert die Veränderung des rollierenden Dreijahresschnitts.

Noch bleiben über 40'000 dieser «erweiterten Wohnzimmer», wie die Briten – und speziell die meist in kleinen Wohnungen lebenden Londoner – es sagen würden. Allerdings täuschen solch hohe absolute Zahlen über die negative Entwicklung hinweg. Allein in den vergangenen zwanzig Jahren ist fast ein Drittel aller Pubs geschlossen worden.