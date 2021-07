Die Ersparnisse der amerikanischen Konsumenten sprengen jeden Rahmen. Nach neuesten Zahlen liegen ihre Überschussersparnisse (Excess Consumer Savings) nun bei 2400 Mrd. $. Überschussersparnisse sind die gesparten Gelder, die über dem liegen, was gemäss langfristigem Trend eigentlich zu erwarten ist.

Der Grund dafür ist die eingeschränkte Konsummöglichkeit während der Covid-19-Pandemie bei stabilen oder gar steigenden Einkommen. Und trotz der weitgehenden Lockerungen der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung sind diese Überschussersparnisse auch in den vergangenen Monaten weiter gestiegen. Die amerikanische Konsumentenstimmung ist dementsprechend extrem gut.

Die 2400 Mrd. $ entsprechen bis zu 20% der jährlichen US-Konsumausgaben. Dieses «trockene Pulver» sollte über dieses Jahr hinaus einen Konsumboom am Laufen halten. Das gilt auch dann, wenn Teile der Ersparnisse zurückbehalten oder für das Begleichen von Schulden verwendet werden. Nach Schätzung des Researchhauses Pantheon Macroeconomics würde das US-Bruttoinlandprodukt in den nächsten zwei Jahren jeweils um 0,8 Prozentpunkte angeschoben werden, wenn nur 15% der Überschussersparnisse in den Konsum fliessen würden.