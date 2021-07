Die Lebenserwartung in der Schweiz hat sich in den vergangenen 140 Jahren um etwa 27 Jahre verlängert. Zu diesem Ergebnis gelangen Wissenschaftler der ETH Zürich in einer Studie für die OECD. Im Jahr 1876 betrug die Lebenserwartung 58 Jahre für Frauen und 56 Jahre für Männer. Bis 2016 – dem neuesten Wert der Untersuchung – stieg sie auf 86 Jahre für Frauen und 82 Jahre für Männer.

Der Chart zeigt auch, dass der Abstand zwischen der Lebenserwartung von Männern und Frauen über die Zeit schwankt. Anfangs lagen sie nahe beieinander, dann wurde der Abstand grösser. Im Jahr 1991 lebten in der Schweiz Frauen 6,8 Jahre länger als Männer. Danach näherten sie sich langsam an.