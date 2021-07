Im Nachgang zum ersten Coronaschock fand China vergleichsweise rasch aus der konjunkturellen Talsohle und trug damit massgeblich zur überraschend schnellen globalen Wirtschaftserholung bei.

Inzwischen mehren sich allerdings die Zeichen, dass die Wachstumslokomotive an Schwung verliert – unter anderem wegen eines neuen Coronaausbruchs in der wichtigen Exportprovinz Guangdong. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe ist jüngst auf 51,3 gefallen. Damit notiert er zwar immer noch im Expansionsterrain, hat aber die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor bewegt sich mit 50,3 auf dem niedrigsten Stand seit April 2020.