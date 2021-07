Im Vergleich zu Aktien sind Private-Equity-Anlagen riskanter, aber dennoch nicht rentabler. Die obige Grafik illustriert das: Sie zeigt den Vergleich in der Performance und der Bandbreite von Fonds für traditionelle Anlageklassen – Anleihen und Aktien – sowie von Private Equity, also nicht kotierten Unternehmensbeteiligungen. Eine grössere Version der Grafik ist hier verfügbar.

Bei einer Investition von 2000 bis 2017 hat ein Investment in US-Anleihen am wenigsten durchschnittliche Rendite gebracht. Bei den Aktienfonds wurden globale Aktien von amerikanischen Large Caps und Small Caps mit einem kleinen Abstand geschlagen. Unter den Private-Equity-Fonds können nur die Kategorien Buyout und notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) in puncto durchschnittlicher Performance mit den US-Aktien mithalten. Die mittlere Rendite der Anlagevehikel in den Bereichen Risikokapital (Venture Capital), Wachstumskapital (Growth Capital), Immobilien (Real Estate) und natürlichen Ressourcen (Natural Resources) fällt dagegen geringer aus.