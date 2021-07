Die Deutschen leiden unter einer Aktienphobie. Und das hat viel mit dem Telekom-Debakel zu tun. 1996 pries der sympathische, mittlerweile verstorbene Schauspieler Manfred Krug in Fernsehspots die Titel der Deutschen Telekom als «Volksaktie» an. Die Deutschen liessen sich überzeugen und sorgten für eine einträgliche Privatisierung des Staatskonzerns.

Mit dem Platzen der Dotcom-Blase implodierte auch der Kurs der T-Aktien, ihr Wert fiel ab dem Jahr 2000 um 90%. Viele Kleinanleger verbrannten sich die Finger an ihrem ersten Aktienengagement.

Die Folgen sind auch Jahre danach zu spüren. Das zeigt die obige Grafik aus einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Fast 40% der Bevölkerung beteiligten sich zum Höchst des Telekom-Kurses über die Börse an Unternehmen. Zur letzten Datenerhebung waren es nur noch rund 26% und damit so wenige wie zuletzt Mitte der Neunzigerjahre.