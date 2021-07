Die Strategierevision der Europäischen Zentralbank gibt weiter zu reden. Früher als erwartet hat sie vergangene Woche beschlossen, dass das Inflationsziel künftig höher liegen wird. Bisher galt «nahe, aber unter 2%» als Richtwert. Fortan sind es 2%. De facto steigt das Zielniveau damit um etwa 0,2 Prozentpunkte.

Aktuell macht das keinen Unterschied. Denn die langfristigen Inflationserwartungen liegen deutlich darunter. Der Chart zeigt das anhand der fünfjährigen Forward-Swapsätze in fünf Jahren. Sie sind ein viel beachtetes Mass für die zehnjährigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer. Auch die EZB zieht sie in ihrer Analyse zurate.