Das Niedrigzinsumfeld hält seit vielen Jahren an und befeuert die Nachfrage nach Immobilien, nicht nur in der Schweiz. Zudem sorgt die Pandemie dafür, dass gerade Luxusimmobilien nicht allzu lange auf dem Markt bleiben. Der Überhang der Nachfrage nach Eigenheimen im obersten Preissegment in der Schweiz ist markant.

«Die Transaktionszahl ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liegt damit etwa dreimal so hoch wie ihr fünfjähriger Durchschnitt», schreibt das Chief Investment Office der UBS im heute veröffentlichten Luxury Property Focus 2021. Die Wirkung auf die Preise der Häuser bleibt nicht aus.