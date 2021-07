Im heutigen Chart des Tages geht es nicht um die Königin des Vereinigten Königreichs, sondern die Könige der Rockmusik. Nur wenige Bands haben ihre Popularität seit Jahrzehnten so hoch halten können wie Queen. Mit Songs wie «Bohemian Rapsody» und «We will rock you» haben sich die Jungs um Sänger Freddie Mercury (†) und Gitarrist Brian May unsterblich gemacht.

Auch wenn die grossen Hits der Band viele Jahre zurückliegen, ist Queen bis heute eine Lizenz zum Erfolg. Die Firma Queen Productions, die die Songrechte der Band vermarktet, muss jedes Jahr gegenüber dem UK Companies House, das das britische Handelsregister führt, Umsatz- und Gewinnzahlen offenlegen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an