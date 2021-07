Die Existenz wird immer schnelllebiger. Mittlerweile gilt dies selbst für Rezessionen. Sie nehmen sich auch nicht mehr die Zeit, die Misere über einen längeren Zeitraum auszudehnen. Im vergangenen Jahr erlebten die USA die kürzeste Rezession aller Zeiten.

Gerade mal zwei Monate dauerte die Korrektur des Wirtschaftswachstums, dann begann auch schon die Erholungsphase. Diese im Prinzip guten Nachrichten hat am Montag offiziell das National Bureau of Economic Research (NBER) verkündet – die Behörde in den USA, in deren Hand es liegt, den konjunkturellen Phasen im Nachhinein ein Start- und ein Enddatum anzuheften. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an