New Oriental, Marktführer im chinesischen Nachhilfegeschäft, war ein Liebling der Fondsmanager – doch nun ist der Kurs an den vergangenen zwei Handelstagen über 60% eingebrochen. Wie schon bei den Technologietiteln Alibaba und Tencent ist für den Abverkauf die aggressive Regulierungswut Pekings verantwortlich. Was erst nur ein Gerücht war, wurde nun offiziell bestätigt: Die Tutoring-Schulen dürfen nicht mehr an die Börse gehen und Kapital aufnehmen und – der Todesstoss für die New-Oriental-Aktie – keine Gewinne mehr schreiben. Auch die Aktie des Konkurrenten TAL Education kam unter die Räder.