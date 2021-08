Gestandene Anlegerinnen und Anleger können sich noch gut erinnern: Der Jahrtausendwechsel an den Finanzmärkten fiel äusserst turbulent aus. Nicht nur schossen Technologie- und Internettitel in ungeahnte Höhen, um danach genauso rasch wieder in die Tiefe zu donnern. Auch legten verschiedene Bilanzskandale wie Enron, Worldcom & Co. schonungslos die Schwächen eines ungenügend regulierten Kapitalmarktes offen.

Auswüchse zeigten sich damals auch in den Einstufungen der Analysten, die – um das hauseigene Investment Banking zu unterstützen und Einnahmen zu generieren – deutlich häufiger Kauf- denn Verkaufsempfehlungen aussprachen und damit massgeblich die Börsenhysterie befeuerten. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an