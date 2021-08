Im Juli 2021 waren 3542 weniger Arbeitslose in der Schweiz registriert als im Vormonat, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) heute Morgen berichtete. Die Arbeitslosenquote verharrte wie im Juni auf einem Niveau von 2,8%. Seit dem Höchst im Januar dieses Jahres ist die Quote um 0,9 Prozentpunkte gesunken.

Die Quote liegt in allen Sektoren klar unter dem Maximum der Coronakrise. Insbesondere im Gastgewerbe und in der Uhrenindustrie führt die Wiederöffnung der Wirtschaft und die Belebung der Nachfrage zu tieferen Arbeitslosenzahlen als noch im vergangenen Jahr. In diesen Sektoren liegt die Arbeitslosenquote mit 6,7 und 5,9% dennoch deutlich über dem nationalen Durchschnitt.