Die Zahl der Zombieunternehmen sinkt in Europa. Damit verflüchtigt sich eine der wichtigsten Sorgen über die Kreditqualität und Bonität der europäischen Unternehmensanleihen. Die Sorge um die Lage der Firmen hatte zugenommen, als viele Regierungen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Massnahmen grosszügige Sicherheitsnetze für Unternehmen aufspannten. In Deutschland wurde beispielsweise die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt und es wurden umfangreiche Kurzarbeitshilfen lanciert.

Ökonomen warnten, dass dies auch die Marktverhältnisse verzerre. Unternehmen blieben am Markt, die unter normalen Umständen bereits ausgeschieden wären. Solche Zombieunternehmen sind nicht mehr in der Lage, ihre Zinskosten mittelfristig mit eigenem Ertrag zu decken. Werden die staatlichen Schutzmassnahmen aufgehoben, so die Furcht der Experten, drohe eine überdurchschnittlich grosse Insolvenzwelle. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an