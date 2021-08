Die Eigenheimpreise – also von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen – in der Schweiz sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% gestiegen. Der Preis für Einfamilienhäuser ist sogar 6,3% gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit einem Jahrzehnt. Das Überhitzungsrisiko wächst.

Und die Nachfrage ist breit abgestützt, wie die Experten der UBS analysieren: Über die verschiedenen Segmente und Regionen gibt es überall Preissteigerungen. In der Ostschweiz sind die Eigenheimpreise um 9% gestiegen, am Genfersee und in der Zentralschweiz rund 7%.

Ein Grund für den Kaufrausch ist die relative Attraktivität gegenüber dem Mieten: «Wohneigentum wirkt angesichts der geringeren laufenden Wohnkosten gegenüber einer Mietwohnung wie eine sichere Investition», schreiben die UBS-Ökonomen. Denn die langfristigen Hypothekenzinsen bewegen sich weiterhin auf sehr niedrigem Niveau, wie die Grafik zeigt – und es gibt keine Aussicht, dass sich das bald verändert. Die Regeln, die sich die Banken zur Hypothekenvergabe 2012 und 2014 selbst auferlegt haben, scheinen keine grosse Wirkung zur Kontrolle der Preisentwicklung mehr zu entfalten.

Langsam scheint auch eine gewisse Spekulationsfreude in den Häusermarkt einzukehren, heisst es in der UBS-Studie: «Die Erwartung anhaltend steigender Preise heizt die Marktdynamik zusätzlich an. Gleichzeitig erhöhen die Höchststände an den Aktienmärkten und die dadurch steigenden Vermögen die Zahlungsbereitschaft.»

(Quelle der Grafik: UBS)