Investoren sollten sich für ein klares Signal positionieren, dass die US-Notenbank bald beginnen wird, ihre Anleihenkäufe zu reduzieren. Dieses sogenannte Tapering, oder vielmehr die Ankündigung desselben, wird die Realrenditen steigen lassen, zeigen sich die Ökonomen von Gavekal Research überzeugt.

Bereits in zwei Wochen, anlässlich des jährlichen internationalen Notenbanktreffens in Jackson Hole, könnte Fed-Chef Powell die Katze aus dem Sack lassen. Seit April plädieren einige Falken innerhalb des Präsidiums der US-Notenbank für eine Straffung der Geldpolitik. Eventuell wird das Tapering auch erst am 22. September an der nächsten Fed-Sitzung in Aussicht gestellt.