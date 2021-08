Exchange Traded Funds (ETF) sind beliebt. Die kotierten Anlagefonds, die an der Börse wie Aktien permanent gehandelt werden, ermöglichen dem Investor, über ein Anlagevehikel in einen bestimmten Index, eine Branche, einen Trend oder ein bestimmtes Land zu investieren.

Doch welches Land ist besonders beliebt, um den ETF danach auszurichten? Gemäss der Zusammenstellung von ETF Database ist es der Aktienmarkt der USA, mit 1243 ETF. Gefolgt von britischen Aktien mit ebenfalls beeindruckenden 1010 Fonds. Die Zahl ist deshalb so gross, weil alle ETF mit einem Anteil an dem jeweiligen Markt eingerechnet wurden, egal, ob die geografische Gewichtung 100% beträgt oder praktisch vernachlässigbar ist.