Zwei Themen sorgen in den USA für Schlagzeilen: die chaotische Evakuierung von Amerikanern aus der afghanischen Hauptstadt Kabul sowie der jüngste Anstieg von Ansteckungen, Hospitalisierungen und Todesfällen aufgrund des Coronavirus in vielen Regionen der Vereinigten Staaten.

Für Joe Biden sind das keine erfreulichen Nachrichten. Geplant hatte der US-Präsident einen geordneten Abzug der US-Armee aus Afghanistan inklusive ordentlicher Evakuierung aller Amerikaner und Nichtamerikaner, die den USA geholfen hatten. Davon ist derzeit wenig zu sehen.

Auch die Ausbreitung der Deltavariante hat die Pläne von Biden durchkreuzt, hätte am 4. Juli doch der «Sommer der Befreiung» von der Pandemie eingeläutet werden sollen. Nun sind aber wieder über 100'000 Menschen wegen des Coronavirus im Spital – so viele wie seit sieben Monaten nicht mehr.