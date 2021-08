Die letzten Inflationszahlen sind in vielen Volkswirtschaften so hoch wie lange nicht mehr. In der Eurozone beträgt die Jahresteuerung 2,2%. In den USA gar über 5%. Die Kerninflation – also die Inflation ohne die stark schwankenden Preise von Produkten wie Energieträgern und Nahrungsmitteln – liegt immerhin noch über 4%. Die Debatte ist noch lange nicht entschieden, ob sich die Teuerung bald normalisieren wird.

Gemäss Morgan Stanley sollte die US-Inflation in den kommenden Monaten deutlich zurückgehen. Sie würde aber auch im nächsten Jahr mit fast 3% weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank von 2% liegen. Für einen Rückgang spricht, dass zwei Sektoren, die bisher die Inflation hochtrieben, keinen Einfluss mehr haben: die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen sowie die Reisekosten (Flüge und Hotels). Wie die obige Grafik zeigt, haben diese zwei Bestandteile des Konsumentenwarenkorbs gut die Hälfte der aktuellen Kerninflation zu verantworten (vgl. blaue und gelbe Balkenabschnitte).