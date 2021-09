Die schärfere Regulierung und die wachsende Einmischung Pekings in die Unternehmenswelt halten die Aktienmärkte in Atem. Von den Massnahmen besonders betroffen sind die chinesischen Gesellschaften, die im Ausland gelistet sind. So hat sich der Nasdaq Golden Dragon China Index, der bekannte US-kotierte Valoren wie Alibaba oder Baidu umfasst, gegenüber Februar zwischenzeitlich halbiert.

Übel ist es im bisherigen Jahresverlauf auch dem Hang Seng in Hongkong ergangen: Der Index, der vielen ausländischen Investoren als Eintrittstor zum chinesischen Aktienmarkt dient, hat seit Februar beinahe 20% an Wert eingebüsst. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an