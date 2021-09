Das jüngste Rekordhoch des US-Aktienmarktes datiert vom 30. August. Geht es so weiter wie bisher, dürfte aber bald ein neues erklommen werden, denn bis zum nächsten Rekord fehlen dem marktbreiten Index S&P 500 per Schlusskurs vom Mittwoch gerade einmal 0,1%.

Bis Ende August hat der US-Aktienmarkt bereits 53 Rekordhochs erreicht. So viele gab es in den ersten acht Monaten eines Jahres seit der Einführung des Aktienindex 1928 noch nie. 1964 waren es 52.

Nicht ganz so extrem ist die Auswertung über die vergangenen zwölf Monate. Über diesen Zeitraum zählt der marktbreite Index 73 Höchst. Mehr gab es bisher nur fünf Mal in der Geschichte des S&P 500: 1955, 1964, 1965, 1996 sowie 2017. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an