Bislang bereitete das Jahr 2021 vor allem den Aktienanlegern Freude. Zumindest vor den jüngsten Turbulenzen rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande notierten zahlreiche Indizes auf oder nahe ihren Allzeithöchst.

Weniger gut dürfte sich die Stimmung bei Investoren präsentieren, die schwergewichtig auf Staatsanleihen gesetzt haben. Weder mit der Kursentwicklung noch mit den Coupons war gross Kasse zu machen.

Diese Divergenz zeigt sich in der Überperformance des US-Leitindex S&P 500 gegenüber dreissigjährigen US-Staatsanleihen: Per Ende vergangener Woche betrug der Renditeunterschied – gemessen am Total Return, also unter Berücksichtigung von Dividenden und Coupons – 24,9 Prozentpunkte (blaue Linie) seit Jahresbeginn.