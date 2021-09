Die Verkaufsflächen der Autohändler in Santiago de Chile werden von Kunden nur so überrannt. Manche Chilenen müssen weit über ein Jahr auf ihren bestellten Neuwagen warten. Gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Nachfrage nach Autos, aber auch nach anderen dauerhaften Gütern wie Waschmaschinen oder Elektronikgeräten ein episches Ausmass erreicht.

Im Zuge des Nachfragebooms prognostiziert die Zentralbank Chiles ein Wirtschaftswachstum von 11,5% in diesem Jahr – damit führt das südamerikanische Land die Bloomberg-Hitliste, die 102 Länder umfasst, mit deutlichem Vorsprung an. Nie zuvor hat Chile ein höheres Wachstum des Bruttoinlandprodukts erzielt.