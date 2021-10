Die weltweiten Probleme mit Lieferketten machen vielen Industriebetrieben zu schaffen. Sie gefährden die globale Konjunkturerholung. Gemäss einer Umfrage des deutschen Ifo-Instituts berichtet eine grosse Mehrheit der dort ansässigen Unternehmen, dass die Lagerbestände zu niedrig sind, wie die obige Grafik zeigt. Besonders deutlich ist das in der Elektro- und der Autobranche zu sehen.

Die Analysten von Citi beobachten, dass angesichts eines Aufflammens des wirtschaftlichen Nationalismus die Unternehmen wohl mehr tun werden, als nur den Lagerbestand von Fertiggütern zu erhöhen. Die Firmen reagieren auf die Supply-Chain-Probleme grundsätzlicher. 41% der Hersteller wollen ihre Einkaufsstrategie neu aufstellen. Bei den Grosshändlern beträgt dieser Anteil immerhin 35%, im Detailhandel 27%. Grössere Unternehmen planen, ihr Lieferantennetzwerk zu diversifizieren. Kleinere Betriebe wollen dagegen mit grösseren Lagern für Güter aller Fertigungsstufen ihre Resilienz gegen Lieferkettenprobleme stärken.

Citi sieht ein Szenario, in dem wirtschaftlicher Nationalismus, Protektionismus und Deglobalisierung eine weitere Entkopplung in der Weltwirtschaft auslösen werden. Das habe positive Seiten: «Selbst wenn Unternehmen ihre Produktion nicht ins Ausland verlagern, werden sich Schocks in einem Teil der Welt nicht so leicht auf den Rest der Welt ausbreiten.» Das helfe gegen Angebotsschocks aus dem Ausland, mache es aber schwieriger, Nachfrageschocks im Inland durch die internationale Nachfrage auszugleichen.

(Quelle der Grafik: Citi)