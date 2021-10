Dank der erfreulichen Kursentwicklung an den Aktienmärkten kann sich zurzeit auch die Aktivität bei den Börsengängen (IPO, Initial Public Offerings) sehen lassen: Im dritten Quartal haben sich rund um den Globus knapp 550 Unternehmen dem Publikum geöffnet. Dieses Niveau liegt ein Viertel höher als im dritten Quartal des Vorjahres, das dank Nachholeffekten bereits sehr solide ausfiel.

Wie der obige Chart von Bespoke Investment illustriert, haben über den bisherigen Jahresverlauf insgesamt 1420 Unternehmen den Sprung aufs Börsenparkett gewagt und dabei Kapital in der Höhe von 285 Mrd. $ aufgenommen. 59 Konzerne überschritten jeweils ein Volumen von 1 Mrd. $. Besonders reges Interesse verzeichneten die Börsen in China und den USA, während beispielsweise in der Schweiz weiterhin Flaute herrscht.