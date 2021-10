Übermorgen ist es wieder einmal so weit, die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird ihr Finanzergebnis für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Ökonomen der UBS nehmen es vorweg und präsentieren ihre Schätzung zu der Entwicklung von Gewinnen und Verlusten der SNB.

Demnach sollte am Freitag ein fast ausgeglichenes Resultat präsentiert werden. Der prognostizierte geringe Verlust von 2 Mrd. Fr. im vergangenen Quartal folgt auf fünf Quartale, in denen zum Teil stattliche Gewinne eingefahren wurden. Unter dem Strich würde für das laufende Jahr nach den ersten neun Monaten ein Überschuss von 41 Mrd. Fr. resultieren.