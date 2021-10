Es geht weiter aufwärts. Obwohl die Nachfrage nach langlebigen Gütern in den Vereinigten Staaten im September gegenüber dem Vormonat 0,4% sank, zeigten sich Unternehmen investitionsfreudig. Neue Bestellungen von Anlagegütern exklusive Verteidigungsgüter und Flugzeuge avancierten gegenüber dem Vormonat 0,8%.

Für Ian Shepherdson, Chefökonom von Pantheon Macroeconomics, ist das eine «sehr erfreuliche» Entwicklung, wie er in einem Kommentar schreibt. Zwar habe sich das Wachstum im dritten Quartal auf ein annualisiertes Plus von 7,1% verlangsamt – das schwächste Wachstum seit dem ersten Quartal 2020. Verglichen mit der anämischen Entwicklung vor der Pandemie handle es sich dabei aber um ein «gesundes Wachstum».