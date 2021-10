Nach einer kurzen Rally seit Ende September schwankt der Goldpreis wieder um die Marke von 1800 $, viel höher scheint es aber nicht zu gehen. In den vergangenen vier Monaten hat es der Goldpreis nicht geschafft, über 1830 $ zu klettern. Für Goldfans ist das ein Mysterium. Nach ihrer Auffassung ist das Umfeld ausgesprochen günstig für das Edelmetall – der Preis sollte entsprechend deutlich höher notieren.

Ein solch günstiger Faktor sind die sehr tiefen US-Realzinsen, also das Zinsniveau nach Abzug der Inflationserwartungen. Gemessen an den zehnjährigen inflationsgeschützten US-Staatsanleihen (TIPS) notieren die Realzinsen weiterhin unter –1%. Sie haben sich zuletzt auch nicht erhöht, als die Anleihenrenditen allgemein höher geklettert sind. Denn der Zinsanstieg ist aktuell durch die Inflationserwartungen getrieben. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an