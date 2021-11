Am Mittwochabend wird die US-Zentralbank aller Voraussicht nach bekanntgeben, wie sie die Anleihenkäufe, für die sie bislang 120 Mrd. $ pro Monat ausgibt, drosseln will. Dieser Ansage fieberten Anleger seit Monaten entgegen. Inzwischen jedoch scheint das Thema an die zweite Stelle gerutscht zu sein. Marktkommentare im Vorfeld der Zentralbanksitzung urteilen unisono, dass die Aktien- und die Anleihenkurse bereits ein vorsichtiges Tapering-Tempo eingepreist haben. Was nun zähle, sei, mehr Aufschluss darüber zu erhalten, wann die US-Währungshüter die Leitzinsen erhöhen würden.

Die Zinsdebatte hatte bereits das Treffen des EZB-Rats vergangene Woche überschattet. Und sie wird die Sitzung der Bank of England am Donnerstag prägen. Gemäss dem Pfundtagesgeld Sonia-Futures könnte die BoE die Zinswende sogar schon diese Woche beschliessen.