Der Stresspegel der Anleiheninvestoren steigt unaufhörlich. Schliesslich bekamen sie in den vergangenen Tagen auch einen Zentralbankschocker nach dem anderen serviert. Seien es die Währungshüter in Australien, Kanada oder Grossbritannien, alle schlagen auf einmal deutlich strengere Töne an, was potenzielle Leitzinserhöhungen betrifft.

Der kurze Marsch über den Inflationsbuckel hat sich zu einer ausgedehnten Wanderung auf dem Bergrücken entwickelt. Einige Notenbanken fürchten nun, zu lange zu locker zu bleiben. Dies wiederum lässt die Bondinvestoren unlocker werden: Die Kurzfristzinsen haben sich vielerorts deutlich nach oben bewegt. Die Volatilität der globalen Anleihenmärkte hat klar zugenommen (gelbe Linie) und befindet sich auf Stressniveau (GFSI, Global Financial Stress Indicator der Bank of America). Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an