Viel fehlt nicht mehr. Nur noch 84 Basispunkte trennen den Sell Side Indicator der Bank of America davon, ein Verkaufssignal auszusenden. Im Monat zuvor waren es noch 146 Basispunkte. Der Sell Side Indicator bildet die durchschnittliche Aktienallokation der amerikanischen Sell-Side-Analysten ab.

Überschreitete der Indikator die aktuelle Grenze von 59,9%, stehen laut den Analysten der US-Grossbank magere Zeiten an. Im Mittel steigt der marktbreite Aktienindex S&P 500 bei einem Verkaufssignal über einen Zeitraum von zwölf Monaten nur 2,9%.

Sendet der Indikator hingegen ein Kaufsignal aus – das wäre der Fall, wenn die Aktienallokation unter 51,4% fallen würde –, resultiert im Mittel eine Jahresrendite von 20,5%. Bei einem neutralen Signal – was derzeit der Fall ist – beträgt die erwartete Rendite immerhin noch 12,8%. Bei einem Stand hingegen, der so nahe an einem Verkaufssignal ist wie jetzt, resultiert im Mittel eine Jahresrendite von nur 9%.