Am Donnerstag haben sich das Ölkartell Opec und seine Partnerländer wie etwa Russland wieder getroffen, um über die weiteren Förderquoten zu beraten. Diese erweiterte Runde – die als Opec+ bezeichnet wird – hält wie erwartet an ihrem Plan fest, monatlich die Förderung um 400’000 Fass pro Tag zu erhöhen. Die USA hatten die Förderländer aufgefordert, mehr Öl zu exportieren, um den Ölpreis zu bremsen. Wegen der Sorge um eine Knappheit an Rohöl notierte die Ölsorte Brent vergangene Woche zeitweise auf einem Dreijahreshoch. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an