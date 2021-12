Der fünfzehnte Buchstabe des griechischen Alphabets sorgt für Angst und Aufregung, nicht nur an den Finanzmärkten. Omikron, das wörtlich übersetzt «kleines o» bedeutet, wurde zuerst in Südafrika entdeckt und ergänzt die Coronavarianten um eine noch unerforschte, neue Ausprägung. In der Benennung sprangen die Wissenschaftler somit von der Delta-Variante, dem vierten Buchstaben im Alphabet, direkt auf Rang fünfzehn.

Ob die zehn Varianten dazwischen der Öffentlichkeit einfach vorenthalten wurden, ist nicht ganz klar. Epsilon und Eta werden zwar aufgeführt auf der Liste der Ausprägungen, haben aber offensichtlich keine globale Bedeutung.